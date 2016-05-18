Янукович може вільно пересуватися по світу - адвокат

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив адвокат Віталій Сердюк, який захищає інтереси Януковича.

"З урахуванням того, що Інтерпол припинив розшук Віктора Януковича, і, до речі, цей розшук відбувався по справі "Укртелекому", не по справі Майдану, на сьогоднішній день немає жодних перепон для спокійного пересування Віктора Януковича по території світу", - сказав Сердюк.

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За словами адвоката, жодних розшукових заходів щодо Януковича не проводиться.

"І взагалі казати про його подальший розшук навіть на території України не можна, оскільки розшук триває, поки не буде встановлено місце знаходження Януковича. Оскільки місце знаходження було встановлено, оскільки були надані офіційні документи, оскільки захист не тільки просив, але і намагався змусити через суд слідчого за цим місцем знаходження прибути, то казати, що людина десь переховується... не можна", - стверджує адвокат.

Також він зазначив, що Інтерпол відмовив розшукувати Януковича у справі Майдану ще з самого початку, тому його підзахисний може вільно пересуватися світом.

Водночас Сердюк не відповів на питання, чи знає він, що Янукович був десь за кордоном, окрім Росії.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генпрокуратури, Янукович підозрюється в організації більшості випадків насильницьких дій проти учасників Майдану, а також у скоєнні низки економічних злочинів.

У липні 2015 року тодішній генеральний прокурор Віктор Шокін заявив про початок процедури заочного засудження Януковича.

Однак на початку цього року в Генпрокуратурі заявили, що процедура заочного засудження за розгін Майдану так і не розпочата проти високопосадовців часів президента Януковича, бо Інтерпол не оголосив їх у міжнародний розшук, вважаючи, що їхнє переслідування в Україні має політичні мотиви.