Шведський канал знову анонсував показ антиукраїнського фільму про Майдан
Шведський телеканал SVT вирішив показати скандальний фільм "Україна, маски революції" французького журналіста Поля Морейри.
Показ заплановано наступного понеділка, 23 травня, передає Svenska Dagbladet.
Раніше шведський телеканал SVT вирішив відкласти показ скандального фільму "Україна, маски революції", автором якого є французький журналіст Поль Морейра.
Аксель Арне, проект-менеджер телеканалу, стверджував, що рішення відкласти показ було прийняте не через виявлення фактичних помилок у фільмі. За його словами, причиною були "сумніви щодо впливу правоекстремістських груп на події".
"Причина перенесення показу не в тому, що фільм дає помилкову картину подій. Але є дещо, що потребує обговорення і для цього потрібен певний час" - сказав він.
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Як повідомляв УНІАН, польський телеканал TVN24 22 лютого показав скандальний і маніпулятивний французький фільм "Україна, маски революції" про Євромайдан.
Нагадаємо, фільм "Україна, маски революції" вперше був показаний в ефірі французького телеканалу Canal+ на початку лютого. Проти показу фільму протестували українська громадськість та посольство України у Парижі. У заяві посольства йшлося, що "Україна, маски революції" - це документальний фільм, знятий у стилі теорії змови та російської пропаганди, дезінформує європейців про події в Україні взимку 2013-2014 рр. та є неповагою до людей, які загинули в ім’я демократичного майбутнього своєї країни.