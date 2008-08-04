Ющенко знає, як попід хатами возили машини лісу під супроводом міліції

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає за розробку регіональної протипаводкової програми.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він сказав журналістам у містечку Вижниця Чернівецької області.

«Сьогодні я буду ставити питання уряду, конкретне завдання: розробити регіональну програму, яка забезпечила б боротьбу із водною стихією, сформувати гідроспоруди, розпочати їх будівництво і термінове фінансування», – повідомив Президент.

Глава держави висловив переконання, що багато із того, що сталося під час повені, зокрема і в цьому містечку, можна було б уникнути, якби ставлення до природи було раціональним і продуманим.

«Ми сьогодні повинні говорити про інше ставлення до лісового фонду», – сказав Президент.

Він звернув увагу на те, що попереднє керівництво організовувало із Вижниці масовий вивіз лісу. «Кожну ніч попід хатами тут вивозили по машині лісу, і дуже часто ці машини супроводжувала міліція», – повідомив він. В.ЮЩЕНКО при цьому підкреслив, що такі незаконні дії здійснювалися, незважаючи на те, що територія Вижниці належить до національного природного парку.

Як зазначив Президент, подібні ситуації – це докір не лише владі, а й місцевій громаді, оскільки вона мала б реагувати на такі речі належним чином.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що цю проблему буде обговорено під час наради оперативного штабу в Чернівцях.

Президент також додав, що вода з Черемошу не завдала б такої великої шкоди, якби було достатньо добре проведене берегоукріплення.

«Перший ефект ударної хвилі через бездарне, в тому числі гідропланування, призвів до нещастя», – сказав Президент.

Відповідаючи на запитання журналістів, Президент наголосив, що на Буковині повинно бути посилено технічне оснащення територіальних підрозділів Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, оскільки наразі воно є на незадовільному рівні.

Він нагадав, що близько 8 років тому на Буковину Міністерство оборони передало для потреб МНС найкращу техніку для земляних робіт. Однак на сьогодні цієї техніки вже практично немає, оскільки тодішнє керівництво МНС розпродало її. «Таким чином, МНС було залишено без необхідних засобів», – підсумував Президент.

Він наголосив, що у бюджеті на 2008 рік враховано кошти на фінансування необхідної техніки у регіоні.

Також В.ЮЩЕНКО повідомив, що сьогодні Міністерством оборони розглядається питання про відновлення на Буковині дислокації інженерного батальйону.