Горбатюк розповів про спроби тиску на слідчих управління спецрозслідувань ГПУ

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів начальник управління Сергій Горбатюк.

"Були спроби направити провадження щодо окремих чиновників у "необхідне" русло... Прізвища називати не буду, тому що провадження "рухаються" далі. Можу сказали тільки, що мова йде про фігурантів кримінального провадження за фактом незаконного заволодіння земельною ділянкою лісового фонду Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області, де як підозрюваний вказаний і Янукович", - зазначив Горбатюк.

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Крім цього, мова йде про кримінальне провадження за фактом зловживання владою та службовим становищем колишнім міністром доходів і зборів Олександром Клименко та іншими посадовими особами міністерства, а також ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Хочу підкреслити, що мова йде не про ці прізвища, а про інших фігурантів цих проваджень", - розповів він.

"Деякий час нас (працівників управління - ред.) просили почекати, наприкінці січня всі ми наполягли на притягненні до відповідальності певних причетних осіб, але тоді ж відразу активізувалося розслідування відносно співробітників нашого управління", - додав він.

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Горбатюк також припустив, що причиною активізації справ щодо його колег були спроби тиску на нього, щоб не передавати ці справи до суду.

"На одній нараді, до речі, просив Столярчука (заступник генпрокурора - ред.), щоб він пояснив, у чому полягають злочини, розслідувані щодо співробітників нашого управління. У відповідь почув, що це не моя справа, я маю тільки ходити на допити і відповідати на запити того управління, інакше буду звільнений", - зазначив Горбатюк.