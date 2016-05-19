Рада достроково припинила повноваження нардепа Гарбуза, який став очільником Луганської ОДА
17:53, 19 травня 2016Політика
394 0
Верховна Рада України ухвалила постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата Юрія Гарбуза.
Рада припинила повноваження Гарбуза / rbc.ua
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 228 із 336 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Даний депутат був обраний до ВР в одномандатному виборчому окрузі №114 в Луганській області. Його повноваження достроково припинено у зв'язку з поданою ним заявою.
Читайте такожПорошенко призначив Гарбуза головою Луганської ОДА
Як повідомляв УНІАН, 29 квітня президент України Петро Порошенко підписав указ про призначення Гарбуза головою Луганської обласної державної адміністрації.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter