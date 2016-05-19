Рада достроково припинила повноваження нардепа Гарбуза, який став очільником Луганської ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 228 із 336 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даний депутат був обраний до ВР в одномандатному виборчому окрузі №114 в Луганській області. Його повноваження достроково припинено у зв'язку з поданою ним заявою.

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