Екс-директору Львівського бронетанкового заводу дали 5 років умовно

Як повідомили УНІАН у Сихівському райсуді, рішенням суду екс-директора заводу визнано винним у вчиненні правопорушення передбаченого ч.2 ст. 367 КК України (службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки) та призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 5 років умовно із випробувальним терміном 3 роки і присудили штраф 11,9 тисяч гривень. Також суд зобов’язав його сплатити судові витрати у розмірі 17 тисяч гривень.

Остапця звільнили з-під варти у приміщенні суду.

У прес-службі Львівського бронетанкового заводу рішення суду відмовилися коментувати і повідомили, що «представників бронетанкового заводу на судовому засіданні не було і про рішення суду нічого не відомо».

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Як повідомляв УНІАН, у червні 2015 року керівництво «Укроборонпрому» звільнило директора Львівського бронетанкового заводу через невиконання виробничих планів на підприємстві. Зокрема, через затримки у налагодженні повноцінного серійного виробництва бронемашин «Дозор-Б».

Слідство підозрювало екс-керівника держпідприємства у тому, що він протягом грудня 2014 - січня 2015 років, за попередньою змовою з іншими особами та з використанням підприємств з ознаками фіктивності, зловживаючи службовим становищем, заволодів державними коштами оборонного замовлення в сумі понад 2 мільйони гривень, які призначалися для ремонту в зону АТО 31 одиниці БМП-1, а також двигунів УТД-20.

Під час обшуку в екс-директора заводу було вилучено понад 500 тисяч гривень та 50 тисяч євро.

2 жовтня Шевченківський районний суд Львова обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень.

17 листопада військова прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора Львівського бронетанкового заводу за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).