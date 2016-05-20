Питання безвізового режиму для України не розглядатимуть у найближчі місяці - Глава МВС Франції

Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Бернар Казньов під час засідання ради міністрів внутрішніх справ країн ЄС. Про це повідомляє Європейська правда з посилання на Europe Online.

"Це питання (надання безвізового режиму для України, Грузії та Косово) не може бути розглянуто в найближчі тижні і місяці", - сказав він.

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Позицію французького міністра розділяє і міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр, який заявив у п'ятницю, що "ніяких нових рішень щодо візової лібералізації" не буде ухвалено до затвердження механізму швидкої зупинки безвізового режиму.

Відзначимо, раніше Єврокомісія закликала держави-члени ЄС до лібералізації візового режиму з Україною, Грузією та Косово, адже ці три країни виконали всі вимоги для цього.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня міністри внутрішніх справ країни ЄС узгодили свою позицію щодо так званого механізму екстреного призупинення безвізового режиму з третіми країнами.