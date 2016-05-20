Візова робоча група ЄС 14 червня продовжить обговорення безвізового режиму для України

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили в Європейській раді.

У свою чергу високопосадовий європейський дипломат зазначив, що це питання було на порядку денному попереднього засідання, "але не було ґрунтового обговорення, і пропозиція буде обговорюватися на наступному засіданні робочої візової групи".

"В залежності від того, якого прогресу ми досягнемо у робочій візовій групі, ми вирішимо перевести це на рівень Комітету постійних представників. Я не хочу передбачати, як багато тижнів це займе", - сказав він.

На запитання, чи відповідає дійсності інформація стосовно того, що у Брюсселі пов'язали надання безвізового режиму Україні з Туреччиною, дипломат сказав, що "ніякого рішення Ради пов'язати когось з кимось немає".

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За його словами, до того, як Європейська рада "зробить кроки щодо ухвалення рішення з приводу чотирьох країн" (Грузії, України, Косово та Туреччини), "важливо, по-перше, досягти домовленостей щодо поправок, які стосуються посилення механізму припинення дії безвізового режиму".

"Населення цих країн разом становить 125-130 млн, і багато держав-членів, враховуючи те, що відбувається в нашій частині світу, перед тим, як зробити крок, вирішуючи, чи надати потенційно 125 мільйонам людей безвізовий режим, хочуть знати напевно, що механізм його призупинення вже є у законодавстві, і є реальним корисним інструментом, який, коли це потрібно, буде активований за короткий проміжок часу. Україна та Туреччина - найбільші. Європа може «перетравити» 1,5 млн людей з Косово і 3,5 млн з Грузії. Але приблизно 120 млн з двох інших країн - можна уявити, що у думках тих, хто ухвалює рішення у столицях, є питання - куди ми зайдемо, якщо щось трапиться", - деталізував він.

За словами дипломата, зараз чотири пропозиції Єврокомісії стосовно чотирьох країн знаходяться на різних стадіях. "Вчора ми повідомили, що поставимо на порядок денний пропозицію Європейської комісії для Грузії на наступному тижні на рівні Комітету постійних представників. Чи буде ухвалено рішення на наступному тижні чи через тиждень? Треба подивитися. Я не можу передбачити, що скажуть мої колеги по Комітету постійних представників", - зазначив європеєць.

Також, за його словами, очікується, що Комісія має намір у середині червня надати другу доповідь щодо Туреччини. "До 1 липня може бути пропозиція щодо Туреччини", - додав високопосадовий дипломат.

Як повідомляв УНІАН, голова представництва ЄС Ян Томбінський запевнив, що впровадження безвізового режиму для України йде за планом.