СБУ навідається в тир, де в ролі мішеней Ющенко, Тимошенко і Янукович

Прокуратура доручила міліції і СБУ провести перевірку за фактом використання в тирі як мішені карикатур на керівників держави і опозиції.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі прокуратури Запорізької області.

Зокрема, за інформацією прес-центру, у зв`язку з публікаціями у ряді ЗМІ повідомлень про те, що «в одному з тирів Бердянська як мішені для стрільби використовуються карикатурні зображення ряду вищих державних діячів держави, Бердянською міжрайонною прокуратурою дано доручення міськвідділу міліції і СБУ негайно провести за даним фактом перевірку у порядку ст. 97 Кримінально-процесуального кодексу України».

Хід проведення даної перевірки, за інформацією прес-служби, «перебуває під контролем органів прокуратури області».

Як повідомлялося, в Бердянську відкрився тир з мішенями у вигляді карикатур на керівників держави і лідера опозиції.

За даними місцевого видання «Бердянск деловой», тир, в якому як мішені для бажаючих вивішують карикатури на Віктора ЮЩЕНКА, Юлію ТИМОШЕНКО і Віктора ЯНУКОВИЧА, відкрився на набережній портового міста по сусідству зі «звичайним тиром, де як мішені виступають традиційні зайчики, рибки і т.п.». Новий заклад відрізняється не лише наявністю «політмішеней», але й більш досконалим устаткуванням і більш високою ціною: у лідерів держави і опозиції пропонувалося стріляти не з традиційної пневматичної гвинтівки, а кулями з фарбою з гвинтівки для стрільби в пейнтбол за ціною 1,5 грн. за постріл, що в 3 рази вище вартості 1 пострілу в традиційному тирі.