Наступного тижня у Києві з'являться танки

Наступного тижня до Києва розпочнеться переміщення військової техніки, яка братиме участь в параді на День Незалежності 24 серпня.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України.

Як зазначають у Міноборони, 144 одиниці військової техніки буде передислоковано до Києва з території колишнього військового аеродрому «Гайок», який знаходиться у Білоцерківському районі Київської області. Переміщення відбуватиметься комбінованим способом: колісна техніка дістанеться Києва своїм ходом, а важка гусенична буде доставлена спеціальними тягачами та залізницею.

У Міноборони також повідомили, що до 24 серпня уся ця техніка знаходитиметься на території військових частин гарнізону м. Києва.

Наразі, як зазначають в Міноборони, перші передислокації військової техніки розпочнуться о 20.00 11-12 серпня.