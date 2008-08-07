Єхануров скаржиться, що Тимошенко не дає грошей на парад

На сьогодні Міністерство оборони України не отримало із державного бюджету жодних коштів для підготовки та проведення військового параду у Києві з нагоди 17-ї річниці Дня Незалежності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ сьогодні на репетиції параду, що відбулася на колишньому військовому аеродромі «Гайок» у Білоцерківському районі Київської області.

У зв’язку з цим міністр оборони наголосив, що військові готуються до параду за рахунок своїх внутрішніх резервів і високої організації цієї справи. Ю.ЄХАНУРОВ також висловив задоволення своїми підлеглими щодо підготовки до параду, а також висловив вдячність вітчизняним підприємствам військово-промислового комплексу за належну модернізацію техніки ЗСУ, яка братиме участь у параді.

«Більшість із зразків військової і бойової техніки, які будуть представлені на параді на День Незалежності, мають в собі суттєві елементи модернізації, яку провели українські фахівці. Український ВПК має чимало новітніх розробок, ми хотіли б їх мати у себе на озброєнні, але, на жаль, через недостатнє фінансування не можемо собі це дозволити», - зазначив Ю.ЄХАНУРОВ.

У зв’язку з цим міністр наголосив, що «суспільство повинно знати про реальний стан Збройних сил, і на параді військ ми його продемонструємо».

Як повідомляв УНІАН, відповідно до наказу міністра оборони, парад військ, присвячений 17-й річниці Незалежності України, відбудеться 24 серпня на Майдані Незалежності у Києві із залученням військової техніки й авіації. На підготовку і проведення військового параду передбачено 70 млн. грн.