Єхануров скаржиться, що Тимошенко не дає грошей на парад
Міністр перебуває на репетиції
На сьогодні Міністерство оборони України не отримало із державного бюджету жодних коштів для підготовки та проведення військового параду у Києві з нагоди 17-ї річниці Дня Незалежності.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ сьогодні на репетиції параду, що відбулася на колишньому військовому аеродромі «Гайок» у Білоцерківському районі Київської області.
У зв’язку з цим міністр оборони наголосив, що військові готуються до параду за рахунок своїх внутрішніх резервів і високої організації цієї справи. Ю.ЄХАНУРОВ також висловив задоволення своїми підлеглими щодо підготовки до параду, а також висловив вдячність вітчизняним підприємствам військово-промислового комплексу за належну модернізацію техніки ЗСУ, яка братиме участь у параді.
«Більшість із зразків військової і бойової техніки, які будуть представлені на параді на День Незалежності, мають в собі суттєві елементи модернізації, яку провели українські фахівці. Український ВПК має чимало новітніх розробок, ми хотіли б їх мати у себе на озброєнні, але, на жаль, через недостатнє фінансування не можемо собі це дозволити», - зазначив Ю.ЄХАНУРОВ.
У зв’язку з цим міністр наголосив, що «суспільство повинно знати про реальний стан Збройних сил, і на параді військ ми його продемонструємо».
Як повідомляв УНІАН, відповідно до наказу міністра оборони, парад військ, присвячений 17-й річниці Незалежності України, відбудеться 24 серпня на Майдані Незалежності у Києві із залученням військової техніки й авіації. На підготовку і проведення військового параду передбачено 70 млн. грн.