Савченко: у питанні Донбасу необхідні компроміси, але не ціною зради

Як передає кореспондент УНІАН, про це Савченко заявила на прес-конференції.

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Вона наголосила: «Я хочу миру». При цьому додала, що це не може бути досягнуто «любою ціною». За її словами, «компроміси повинні бути, бо це логічно і розумно, адже війни закінчуються компромісами». «Ми будемо іти до миру всіма шляхами. Я не вперта, не баран, а не будь-якою ціною, маючи на увазі - не ціною зради. Не ціною продатися, не ціною зламатися», - підкреслила Савченко. При цьому вона наголосила: «Це наша земля, це наша Україна. Гризти її, кусать її, ділить її , знущатися над нею - я не дам. Я готова і воювати, і готова миритися. Якщо там готові так само. То тоді ми порозуміємося».

Довідка УНІАН. Суд РФ 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України, де триває Антитерористична операція. Також суд виніс рішення зобов'язати льотчицю виплатити штраф у розмірі 30 тис. рублів за "незаконний перетин кордону".

25 травня відбувся обмін Савченко на російських спецназівців Олександра Александрова і Євгена Єрофєєва, затриманих у складі диверсійної групи під час бою на Донбасі.