Ющенко звільнив посла України на Кубі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Олександра ГНЄДИХ з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Куба та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Домініканській Республіці за сумісництвом.

Про це йдеться Указі Президента від 6 серпня, розміщеному сьогодні на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, О.ГНЄДИХ був призначений послом на Кубі в листопаді 2005 року, а в Домініканській Республіці – у червні 2006 року.