Ющенко звільнив посла України на Кубі
13:32, 07 серпня 2008Політика
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Гнєдих пропрацював майже 3 роки
Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Олександра ГНЄДИХ з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Куба та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Домініканській Республіці за сумісництвом.
Про це йдеться Указі Президента від 6 серпня, розміщеному сьогодні на офіційному сайті глави держави.
Як повідомляв УНІАН, О.ГНЄДИХ був призначений послом на Кубі в листопаді 2005 року, а в Домініканській Республіці – у червні 2006 року.
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