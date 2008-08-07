Ющенко ліквідував низку органів і служб

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ліквідував низку допоміжних органів і служб, утворених раніше главою держави.

Про це йдеться Указі Президента від 6 серпня, розміщеному сьогодні на офіційному сайті глави держави.

Відтак, згідно з Указом, ліквідовано:

- Комісію з питань перевірки наявної кількості основних типів озброєння і військової техніки та їх технічного стану у Збройних силах України, інших військових формуваннях та правоохоронних органах;

- Комісію з розроблення проектів Концепції реформування Державної кримінально-виконавчої служби України та Комплексної цільової програми реформування Державної кримінально-виконавчої служби України;

- Міжвідомчу державну комісію з перевірки поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами, незаконно завезеними на територію України з інших держав;

- міжвідомчу робочу групу з розгляду ситуації, що склалася із забезпеченням прав та законних інтересів громадян у місті Алушті;

- Організаційний комітет з підготовки та проведення міжнародного форуму «Європа - Україна»;

- робочу групу з вивчення питань будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро у районі міста Запоріжжя;

- робочу групу з вивчення стану додержання законодавства з питань кадрового забезпечення дипломатичної служби України;

- робочу групу з опрацювання пропозицій щодо вирішення проблем вугільної промисловості;

- робочу групу з питань започаткування співробітництва з Міленіум Челендж Корпорейшн, США;

- робочу групу з питань заснування Балто-Чорноморсько-Каспійського банку розвитку;

- робочу групу з питань розвитку системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

- робочу групу з підготовки пропозицій щодо основних напрямів зовнішньої політики України у сфері енергетичної безпеки;

- робочу групу з підготовки щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України, утворену Розпорядженням Президента України від 19 липня 2005 року № 1122;

- робочу групу з підготовки щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України, утворену Розпорядженням Президента України від 6 травня 2006 року № 66;

- робочу групу з розроблення концепції утворення та організації діяльності Національного бюро розслідувань України;

- робочу групу з розроблення проекту Стратегії національної безпеки України;

- тимчасову робочу групу з питань стратегічного планування та координації залучення міжнародної технічної допомоги.