БЮТ сподівається на 300 голосів у ВР

У Верховній Раді при голосуванні законопроектів буде близько 300 голосів за рахунок представників опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав народний депутат України Валерій ПИСАРЕНКО на прес-конференції, коментуючи ситуацію щодо відсутності у коаліції 226 голосів.

Він підкреслив, що «226 голосів – це не проблема коаліції, а проблема всього парламенту». Депутат висловив переконання, що фракції Партії регіонів, КПУ і Блоку Литвина відмовляться від позиції, яку вони займали, не голосуючи по законопроектах. За словами В.ПИСАРЕНКА, ці політичні сили не зможуть відмовитись від голосування щодо внесення змін до бюджету, щодо покращення ситуації на дорогах України, щодо позбавлення пільг народних депутатів.

«Ми будемо мати на добрій ініціативі близько 300 голосів», - сказав він.

Говорячи про депутата Ігоря РИБАКОВА, який пройшов до парламенту за списком БЮТ, В.ПИСАРЕНКО наголосив, що «БЮТ всюди направив повідомлення, що міжпартійний з’їзд ухвалив рішення про його виключення, і тому пан І.РИБАКОВ не є народним депутатом».

За його словами, на сьогодні в судах І.РИБАКОВ «намагається заблокувати лише входження у фракцію БЮТ 156-го по списку БЮТ народного депутата». Він вважає, що І.РИБАКОВ «ніколи більше не буде народним депутатом, хіба що вони створять політичну партію зрадників і наберуть на виборах 3% голосів».

Як повідомляв УНІАН, у червні народний депутат І.РИБАКОВ заявив про вихід з демократичної коаліції.