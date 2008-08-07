Балога хоче на парад і гнівається на Тимошенко

Керівник Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА розцінює пропозицію прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо відміни параду на День Незалежності як чергову спекуляцію на проблемах країни.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

Зокрема, у повідомленні відзначається, що Ю.ТИМОШЕНКО звернулась до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з пропозицією скасувати Указ № 576 від 20 червня 2008 року в частині проведення військового параду у Києві до Дня Незалежності та спрямувати кошти, що вивільняться, на ліквідацію наслідків повені у Західній Україні.

У зв’язку з цим В.БАЛОГА наголошує, що Президент України своїм Указом про оголошення постраждалих територій зонами надзвичайної екологічної ситуації зобов`язав Кабінет міністрів здійснити фінансування заходів для подолання наслідків стихійного лиха. Він нагадує, що прийняті Верховною Радою зміни до державного бюджету на 2008 рік з врахуванням ініціатив глави держави передбачають кошти на подолання наслідків стихії.

“Водночас підготовка військового параду вже завершена. І це не може не знати керівник уряду, який згідно з Указом Президента відповідає за організацію та проведення параду. Особовий склад та військова техніка до параду готові. А відміна параду кошти вже не зекономить. У такій ситуації звернення прем`єр-міністра можна розглядати лише як чергову спекуляцію на проблемах країни, у даному випадку - екологічній катастрофі”, - підкреслив В.БАЛОГА.

Керівник Секретаріату Президента вважає недоцільним “пересмикувати те, що неможливо змінити”. “Треба докласти усіх зусиль, щоб День Незалежності навіть у скруті був святом для кожного українця, задля єдності українського суспільства”, - наголосив керівник Секретаріату Президента України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 серпня, прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО звернулася до Президента України з пропозицією відмінити військовий парад до Дня Незалежності України через повені в Західній Україні.