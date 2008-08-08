Леся Оробець про Тимошенко, освіту, піар, повінь і дітей шахтарів

Народний депутат України, член парламентського Комітету з питань науки і освіти, заступник голови політичної партії “Єдиний Центр” Леся ОРОБЕЦЬ переконана, що обіцянка уряду перевести усіх студентів з постраждалих від повені сімей на бюджетну форму навчання є черговою PR-акцією.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Єдиного Центру”.

Вона пропонує уряду відмовитись від практики гучно анонсованих у ЗМІ PR-роздач бюджетних місць у вищих навчальних закладах, котра суперечить інтересам громадян України, здоровому глузду та вимогам українського законодавства.

«Главі уряду, що представляє демкоаліцію, варто більш відповідально ставитися до обіцянок, які, вочевидь, і не збирається виконувати. Достатньо пригадати історію із підвищенням стипендій, котрі потім активістам студентського самоврядування довелося місяцями «вибивати» в Кабміну на тлі шаленої інфляції», - зауважила Л.ОРОБЕЦЬ.

За її словами, подібні «роздачі слонів» завдають вітчизняній освіті шкоди не меншої, ніж сумнозвісна корупція у даній сфері.

«Не встигла країна оговтатись від обіцяного прем’єром всім без винятку шахтарським дітям права на позаконкурсне зарахування до вищих навчальних закладів, як число анонсованих пільговиків форсованими темпами поповнилось постраждалими від повені. Між тим, за низкою спеціальностей пільговики і так «з’їдали» цьогоріч ледь не 100% місць по держзамовленню. А що робити іншим абітурієнтам – здібним, творчим, інтелектуальним, чиї батьки, на жаль, не можуть оплатити контракт», – наголосила Л.ОРОБЕЦЬ.

На її думку, керівнику уряду в сфері освіти взагалі слід поводити себе більш конструктивно й адекватно.

«Постраждалі від стихійного лиха і справді потребують державної підтримки, але ж не в такій популістській формі. Чому б студентам-контрактникам, постраждалим від повені, не запропонувати гнучкий набір соціальних пільг: від навчання в кредит до погашення плати впродовж року – в залежності від масштабів або категорії втрат? Користі – більше, а витрат із казни і відповідно PR-ефекту – менше. Може, в цьому і відповідь на запитання», – припустила Л.ОРОБЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що всі студенти з постраждалих від повені сімей будуть переведені на бюджетну форму навчання.

«Усі діти, які навчалися на першому, другому, третьому, четвертому та інших рівнях акредитації, з родин, які проживають у постраждалих регіонах, будуть переведені з комерційної форми навчання на бюджетну», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.