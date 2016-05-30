Луценко: справи про розтрату Кіотських грошей Іванющенком і закупівлі вишок Бойка "не лежатимуть мертвим вантажем"

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генпрокурор Юрій Луценко під час своєї першої прес-конференції на посаді генпрокурора.

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"Мене цікавить справа Іванющенка. У зв'язку з цим всі кримінальні провадження щодо нього передані до департаменту спеціальних розслідувань, які очолює пан Горбатюк", - заявив Луценко.

При цьому генпрокурор зазначив, що розглядати справи Іванющенка окремо від «мафіозної діяльності колишнього президента Віктора Януковича», він не може.

За словами Луценка, розслідування справ усіх соратників Януковича, в тому числі і Іванющенка, є серйозним викликом для начальника департаменту спеціальних розслідувань Головного слідчого управління ГПУ Сергія Горбатюка.

"Так, у справі про Кіотський протокол мені висунули контраргумент. Мовляв усі кошти були використані на нині окупованих територіях, де не можна провести експертизу. Як і у справі "вишок Бойка", неможливо закінчити провадження не допустивши експертів до оцінки придбаного. Якщо "вишки" знаходяться на окупованих територіях, експерт не може сказати, скільки вони реально коштують. І таким чином, не може вирахувати збиток, який нанесений. І це проблема", - заявив Луценко.

Разом з тим, генпрокурор заявив, що вдалося знайти фрагменти, які можуть прокуратурі допомогти у справі "вишок Бойка" і без власне "бурових".

"Стосовно Іванющенка аналогічно: спочатку мені говорили про те, що все на окупованій (території). Вчора мені доповіли, що частина цих грошей була використана в Івано-Франківській області. Обов'язково перевірю, займаємося", - заявив Луценко.

У цьому зв'язку він запевнив, що "жодна справа не буде лежати мертвим грузом".

Луценко додав, що депутати не зможуть зупинити слідство у зазначених справах «Іванющенка і Бойка».