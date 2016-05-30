Білорусь скасувала заборону на в’їзд Ірині Геращенко

Про це йдеться у документі Міністерства внутрішніх справ Білорусі від 16 травня, який оприлюднила Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

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"Громадянка України Геращенко Ірина Володимирівна… виключена зі списку осіб, в’їзд яких у Республіку Білорусь заборонений або небажаний", - говориться в документі, що адресований консулу посольства України в Республіці Білорусь.

Водночас у МВС Білорусі уточнили, що Геращенко заборонений в’їзд та перебування на території Росії.

У коментарі до цього документа Геращенко нагадала, що чергова зустріч в Мінську запланована на 1 червня.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв поінформував, що Білорусь вирішила заборонити в'їзд Геращенко на свою територію через заборону їй в'їзду в Росію до 2021 року.

При цьому Єлісєєв підкреслив, що українська сторона зі свого боку докладатиме всіх зусиль, щоб Білорусь надала Геращенко необмежений дозвіл на в'їзд.

Цього ж дня Геращенко повідомила, що Білорусь дозволила їй в'їзд на свою територію до 25 травня.