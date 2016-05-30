Ляшко заявляє, що проти нього готується викид компромату з "чорної бухгалтерії" Партії регіонів
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко вважає, що проти нього та очолюваної ним політсили готується "інформаційний викид", пов'язаний із "чорною бухгалтерією" Партії регіонів.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Попереджаю суспільство, що в інформпростір готується викид інформації про те, що начебто я чи Радикальна партія отримували фінансування від Партії регіонів. Інформація про це начебто міститься у так званій чорній бухгалтерії регіоналів, яку передав НАБУ колишній заступник голови СБУ Віталій Трепак", - написав Ляшко.
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Ляшко вважає, що це – спецоперація, розроблена спецслужбами на замовлення президента Петра Порошенка.
"Замовники вигаданого проти нас компромату намагатимуться дискредитувати нас і під цим приводом провалити в парламенті голосування за створення ТСК по розслідуванню корупції президента і його оточення. Звинувачуючи нас у корупції, президент Порошенко переслідує мету розправитися з нами за нашу опозиційну політичну позицію", - написав Ляшко.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час на прес-конференції в Києві генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в списках "чорної бухгалтерії Януковича" фігурують прізвища представників політичних партій, які сьогодні на слуху.
Нагадаємо, колишній перший заступник голови СБУ Віктор Трепак в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня" заявив, що передав до НАБУ документи, що підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів ряду колишніх і чинних високопоставлених чиновників. Він розповів про "чорної бухгалтерії" Партії регіонів із загальними виплатами на суму майже 2 млрд доларів.