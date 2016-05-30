Ляшко заявляє, що проти нього готується викид компромату з "чорної бухгалтерії" Партії регіонів

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Попереджаю суспільство, що в інформпростір готується викид інформації про те, що начебто я чи Радикальна партія отримували фінансування від Партії регіонів. Інформація про це начебто міститься у так званій чорній бухгалтерії регіоналів, яку передав НАБУ колишній заступник голови СБУ Віталій Трепак", - написав Ляшко.

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Ляшко вважає, що це – спецоперація, розроблена спецслужбами на замовлення президента Петра Порошенка.

"Замовники вигаданого проти нас компромату намагатимуться дискредитувати нас і під цим приводом провалити в парламенті голосування за створення ТСК по розслідуванню корупції президента і його оточення. Звинувачуючи нас у корупції, президент Порошенко переслідує мету розправитися з нами за нашу опозиційну політичну позицію", - написав Ляшко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час на прес-конференції в Києві генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в списках "чорної бухгалтерії Януковича" фігурують прізвища представників політичних партій, які сьогодні на слуху.

Нагадаємо, колишній перший заступник голови СБУ Віктор Трепак в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня" заявив, що передав до НАБУ документи, що підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів ряду колишніх і чинних високопоставлених чиновників. Він розповів про "чорної бухгалтерії" Партії регіонів із загальними виплатами на суму майже 2 млрд доларів.