У Раді з'явився проект постанови про створення ТСК з розслідування інформації про офшори посадовців

У Раді зареєстровано проект постанови про створення Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування фактів, оприлюднених у засобах масової інформації, щодо використання офшорних компаній президентом України та іншими вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави (№4704).

Тексту проекту постанови на сайті парламенту наразі немає. Читайте такожПорошенко створив робочу групу для боротьби з виведенням коштів за кордон Його авторами є голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк, член цієї фракції Єгор Соболєв, голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко та член цієї фракції Віктор Вовк.

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