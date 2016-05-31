Лещенко: "Брудні" витрати партії Януковича становили понад $66 мільйонів за півроку

Про це сьогодні, 31 травня, на брифінгу "Рукописи не горять" повідомив народний депутат України (фракція "Блок Петра Порошенка") Сергій Лещенко.

"Це документи про видатки на українську політику з корупційних джерел. Це документи, які вказують на рівень корумпованості, на рівень проникнення брудних грошей в українську політику. Це документи, які показують як Партія регіонів фінансувалася, куди витрачалися кошти, і що було джерелом їх надходження", - сказав Лещенко.

"Загалом у нашому розпорядженні є 22 сторінки документів, які стосуються другого півріччя 2012 року", - зазначив він і додав, що це весь масив інформації, який він та головний редактор видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва-Боровик анонімно отримали від певних людей.

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При цьому Лещенко припустив, що масив документів, які колишній перший заступник голови СБУ Віктор Трепак передав до Національного антикорупційного бюро України, був більшим.

"З тих документів, які є в нашому розпорядженні, видно, що загалом видатки за цей період становили близько 66 мільйонів доларів на українську політику для Партії регіонів. При цьому частина документів у нас відсутня, наприклад, вони стосуються основного етапу виборчої кампанії 2012 року. Тому насправді, я думаю, що було витрачено ще більше грошей", - заявив Лещенко.

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Разом з тим, з тих документів, які Лещенко та Мусаєва-Боровик оприлюднюють - найбільш кричущим є те, що там є факти про давання хабарів членам та підрозділам Центральної виборчої комісії, які вимірювалися мільйонами доларів. "Це гроші на політику, гроші на хабарі, народним депутатам з інших фракцій. Це гроші за голосування депутатами інших фракцій в інтересах Партії регіонів. Це гроші, які було виплачено третім силам, і найцікавіше з тих сил, які є в наших документах, це партія Наша Україна і партія Комуністична", - заявив Лещенко, допустивши, що в інших масивах матеріалів є згадки про інші партії.

У документах сказано, що сума хабарів на ЦВК становить 3 мільйонів доларів.

Депутат сказав, що усі ці матеріали він передав головному антикорупційному прокурору Назару Холодницькому.

"За рік витрати Партії регіонів можуть складати більше як 100 мільйонів доларів. Ті гроші звідкись беруться, ті гроші беруться з державного бюджету і з корупційних оборудок, і це дає розуміння того, наскільки важливо змінювати зараз законодавство щодо прозорого фінансування партій", - заявила Мусаєва-Боровик.

"Це нас вкотре переконує, що нам треба якнайшвидше ухвалити і запустити в дію систему електронного декларування видатків партії. Ви знаєте, закон прийнятий, але досі Національне агентство із запобігання корупції не затвердило форми для звітності, і відповідно політичні партії не можуть, які отримують ці гроші, звітувати, куди вони їх витрачають і звідки вони беруть гроші", - сказав Лещенко.

Лещенко та Мусаєва-Боровик закликали правоохоронні органи провести розслідування та перевірку за тими епізодами, які вказують на прямі ознаки політичної корупції.

На сайті "Української правди" опубліковані розписки та детальна інформація про видатки ПР.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня Генеральний прокурор України Юрій Луценко передав розслідування справ бізнесмена Сергія Курченка та екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка першому заступникові військового прокурора Володимиру Жербицькому.