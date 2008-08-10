Ющенко змінив Спецпредставника України з придністровського врегулювання

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Віктора КРИЖАНІВСЬКОГО Спеціальним представником України з питань придністровського врегулювання.

Відповідний указ глави держави від 9 серпня розміщений на його офіційному сайті.

Водночас Президент звільнив від виконання цих обов`язків Андрія ВЕСЕЛОВСЬКОГО.

Як повідомляв УНІАН, В.КРИЖАНІВСЬКИЙ є Постійним представником України при ООН.

А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ у березні був призначений Представником України при Європейських Співтовариствах (Європейському Союзі).