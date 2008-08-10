Ющенко змінив Спецпредставника України з придністровського врегулювання
07:16, 10 серпня 2008Політика
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Указ - на сайті глави держави
Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Віктора КРИЖАНІВСЬКОГО Спеціальним представником України з питань придністровського врегулювання.
Відповідний указ глави держави від 9 серпня розміщений на його офіційному сайті.
Водночас Президент звільнив від виконання цих обов`язків Андрія ВЕСЕЛОВСЬКОГО.
Як повідомляв УНІАН, В.КРИЖАНІВСЬКИЙ є Постійним представником України при ООН.
А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ у березні був призначений Представником України при Європейських Співтовариствах (Європейському Союзі).
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