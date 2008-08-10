Кораблі Чорноморського флоту ввійшли в абхазький порт Очамчира

Кораблі російського військово-морського флоту ввійшли до порту Очамчира в Абхазії, заявив в неділю AFP секретар Ради національної безпеки Грузії Олександр Ломая.

У суботу вдень російські й іноземні агентства повідомили, що кораблі російського Чорноморського флоту здійснюють перегруповання в акваторії Чорного моря і пересуваються у бік Абхазії, повідомляє Лента.ру.

Офіційно російське оборонне відомство інформацію про перегрупування кораблів Чорноморського флоту не коментувало.

Натомість, як повідомляв УНІАН, дані про російські військові кораблі, що діють біля узбережжя Абхазії, підтвердили "силові структури" невизнаної республіки. За їх словами, російські кораблі "загороджувальним вогнем" зупинили поблизу абхазьких портів грузинський флот.