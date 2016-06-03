Скандальний "Миротворець" відповів на заяву послів G7 щодо "зливу" даних журналістів

Про це йдеться у заяві "Миротворця", оприлюдненому на сайті центру.

Так, у "Миротворці" стверджують, що персональні дані журналістів у зазначеному списку ними виявлені не були.

"Колектив Центру "Миротворець" висловлює своє щире здивування щодо заяви послів G7 про нібито розкриття сайтом "Миротворець" нібито персональних даних журналістів, які отримали акредитацію в терористичній організації ДНР", - заявили на сайті, який "злив" інформацію.

Крім того, волонтери сайту повідомили, що провели консультації з фахівцями і вкотре підтвердили, що опубліковані у блозі сайту "Миротворець" дані "не відносяться до категорії персональних даних, а є звичайними контактними даними".

"Посли G7 спиралися в своїй заяві на недостовірні джерела інформації і на основі отриманих від них даних зробили заяву", - йдеться в заяві.

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Також колектив Центру вбачає в цьому "спробу окремих осіб та організацій через послів G7 чинити тиск на "Миротворець" шляхом їх (послів G7 - Ред.) дезінформування та введення в оману щодо кваліфікації опублікованих даних і діяльності Центру "Миротворець".

Крім того, колектив "Миротворця" заявляє, що готовий до плідної співпраці і може ознайомити представників спецслужб і поліцейських органів країн G7 з результатами своєї діяльності щодо протидії російській агресії.

Нагадаємо, 2 червня посли G7 заявили, що глибоко стурбовані останніми суттєвими розкриття персональних даних журналістів веб-сайтом "Миротворець".

"У журналістів має бути можливість виконувати свою роботу без погроз, утисків і залякування. Це життєво важливо і в українських інтересах, щоб у журналістів була можливість повідомляти про події на Донбасі і в будь-якому іншому місці", - вважають посли G7.

Як повідомляв УНІАН, сайт "Миротворець" 24 травня оприлюднив оновлений список журналістів, які, як йдеться у повідомленні на сайті, "співпрацюють з країною-агресором". У переліку – 293 особи, в тому числі четверо українських журналістів, вказані їхні поштові адреси і номери телефонів.