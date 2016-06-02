Скандал з "Миротворцем" набирає обертів: на публікацію даних журналістів відреагували посли G7

Про це повідомили у прес-службі посольства Великобританії в Україні.

"Це протирічить духу та букві українського законодавства, яке чітко визначає, що персональні дані можуть бути публічно оприлюднені у випадку індивідуальної згоди. Це також протирічить міжнародним зобов’язанням України", - йдеться у їхній заяві.

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Зазначається, що характеристика всіх перерахованих у списку журналістів як "колабораціоністів з терористами" загрожує їхній безпеці та українській свободі ЗМІ.

"Журналісти повинні мати можливість виконувати свою роботу без погроз, утисків та залякування. Це життєво важливо та в українських інтересах, щоб журналісти мали можливість повідомляти про події на Донбасі та будь-де в іншому місці", - вважають посли G7.

Також вони закликали відповідальних за "Миротворець" видалити персональні дані з веб-сайту та утримуватися від провокаційних характеристик.

Нагадаємо, сайт "Миротворець" 24 травня оприлюднив оновлений список журналістів, які, як йдеться у повідомленні на сайті, "співпрацюють з країною-агресором". У переліку – 293 людини, в тому числі четверо українських журналістів, вказані поштові адреси на території Росії і номери телефонів.