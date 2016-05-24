"Межує з ідіотизмом": кореспондент УНІАН у РФ Цимбалюк відповів на звинувачення "Миротворця" у співпраці з агресором

Він заявив, що сайт "Миротворець" перетворився на групу анонімів, які звинувачують людей, абсолютно не бажаючи розбиратися в суті. При цьому він обурився тим, що цей проект назвав всіх журналістів, акредитованих при МЗС РФ, такими, що співпрацюють з агресором.

"Оскільки сайт "Миротворець" вважають близьким до Антона Геращенка, можу йому передати привіт, і сказати, що він чудово кляне російських загарбників, але робить це з теплого та вільного міста Київ. Я, наприклад, працюю за "поребриком", і вважаю, що для підвищення свого виживання, в тому числі – фізичного, потрібно йти на будь-які заходи. Без акредитації МЗС РФ журналіст перетворюється на звичайного громадянина України, десятки з яких зараз сидять у російських в'язницях, і Україна, як й автори "Миротворця", як і пан Геращенко, допомогти нічим не можуть, крім порожніх слів, які нічого не значать", - наголосив Цимбалюк.

Крім того, за його словами, в Україні багато говорять про інформаційну безпеку і боротьбу за розуми, в тому числі, європейців й американців – західна аудиторія здебільшого отримує інформацію з пострадянського простору від корпунктів, які територіально розташовані Москві. "Всі вони – Reuters, Bloomberg, AFP, кореспонденти з усіх країн ЄС мають акредитацію МЗС РФ. Ці люди, в прямому сенсі ризикуючи своїм життям, розповідають своїм читачам про російське вторгнення в Україну, а "Миротворець" назвав їх підсобниками Росії... Це межує з відвертим ідіотизмом", - заявив кореспондент УНІАН у РФ.

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Також журналіст розповів, що йому не подобається, що поки він працює в Москві, отримуючи різні погрози на свою адресу, місце його проживання опубліковано у відкритому доступі на сайті МЗС РФ.

"Але я до цього звик. Тому факт публікації мого прізвища на "Миротворці" мене не засмучує. Але дуже хотілося б, щоб українські волонтери та фахівці, в тому числі – з "Миротворця", а також наші чиновники перед тим, як приймати якісь рішення, ставили собі запитання: "це наближує перемогу чи ні?". У цьому випадку Україна налаштовує проти себе всю західну пресу, а це навряд чи нам допоможе", - підсумував Цимбалюк.

Раніше 24 травня скандальний сайт "Миротворець" опублікував на своєму сайті список журналістів, які нібито співпрацюють з країною-агресором. До цього переліку співробітників ЗМІ потрапив й кореспондент УНІАН у РФ Роман Цимбалюк.