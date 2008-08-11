Саакашвілі: Росія прагне контролювати енергопостачання з Азії

РФ має намір захопити Грузію цілком, щоб одержати контроль за маршрутами постачань енергоресурсів з Центральної Азії, передає агентство Reuters з посиланням на інтерв`ю німецьким ЗМІ президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ.

"Вони хочуть всю Грузію цілком", - сказав М.СААКАШВІЛІ в інтерв`ю німецькій газеті Rhein-Zeitung. "Російським потрібний контроль за маршрутами постачань енергоресурсів Центральної Азії і Каспійського моря", - заявив він в інтерв`ю газеті. "Додатково вони хочуть позбутися нас, вони хочуть зміни влади. Будь-який демократичний уряд в регіонах, що є сусідами з РФ, повинен бути зміщений", - підкреслив президент Грузії.

За словами М.СААКАШВІЛІ, він розмовляв з президентом США Джорджем БУШЕМ, який пообіцяв йому "повну підтримку". "Він розуміє, що це насправді стосується не Грузії, а в певному значенні - це агресія проти Америки", - сказав президент Грузії.