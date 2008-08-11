Чуркін: у Грузії працюють 127 радників Міністерства оборони США
00:44, 11 серпня 2008Політика
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З виступу представника РФ при ООН
|Віталій Чуркін
В.Чуркін нагадав, що 7 серпня 2008 р., коли фактично почалися військові дії, закінчилися спільні американо-грузинські військові навчання за участю 1 тис. американських військових. Навчання мали назву "Негайне реагування". "Навчені американськими колегами грузинські військові негайно і відреагували", - сказав В.Чуркін. "Коли я кажу про тісну співпрацю США і Грузії, не хочеться думати, що США дали "зелене світло" авантюристським діям грузинського керівництва", - сказав представник РФ.
Він зазначив, що Росія знаходиться у контакті з США, співпраця з цією державою буде продовжена “з тим, щоб повернути мир до Грузії”.
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