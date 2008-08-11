Чуркін: у Грузії працюють 127 радників Міністерства оборони США

У Грузії працюють 127 радників Міністерства оборони США. Про це заявив постійний представник РФ при ООН Віталій Чуркін на засіданні Ради Безпеки ООН, ініційованому США та Грузією. "Я не можу назвати їх на прізвища, ймовірно, представник Грузії знає їх", - зазначив В.Чуркін. На його думку, той факт, що засідання Ради Безпеки проходить з ініціативи США і Грузії, "недивний". "Усі ми знаємо про тісні взаємини керівників цих держав", - наголосив він.

В.Чуркін нагадав, що 7 серпня 2008 р., коли фактично почалися військові дії, закінчилися спільні американо-грузинські військові навчання за участю 1 тис. американських військових. Навчання мали назву "Негайне реагування". "Навчені американськими колегами грузинські військові негайно і відреагували", - сказав В.Чуркін. "Коли я кажу про тісну співпрацю США і Грузії, не хочеться думати, що США дали "зелене світло" авантюристським діям грузинського керівництва", - сказав представник РФ.

Він зазначив, що Росія знаходиться у контакті з США, співпраця з цією державою буде продовжена “з тим, щоб повернути мир до Грузії”.