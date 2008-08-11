Мороз знає, як на виборах 350-го зробити першим

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ вважає, що при збереженні пропорційної системи виборів Верховної Ради необхідно "прив’язати" кандидата в депутати до округу.

«Закон про вибори слід змінити. Вони повинні бути пропорційними, але з прив`язкою кандидата в депутати до округу", - сказав О.МОРОЗ, повідомили УНІАН у прес-службі СПУ.

За словами лідера соціалістів, "сьогодні справді багато хто про це заявляє, інколи з таким собі, знаєте, виглядом, наче це ноу-хау, забувши, що ще 2002 року я подав проект закону про пропорційні вибори, де йшлося про прив`язку кожного кандидата (а потім - депутата) до конкретного виборчого округу".

Між тим, констатує О.МОРОЗ, тоді жодна політична сила не підтримала цього проекту, бо він передбачає ротацію партійних еліт. "Адже той, хто стоїть у списку п`ятим чи десятим, не має жодних переваг перед тим, хто записаний 350-м. Однак пройде той, хто набере більше голосів на підтримку себе і своєї партії. Тоді 350-й може стати й першим", - зазначив лідер СПУ.

На його думку, це створює рівні можливості для всіх – "оберуть люди, кого захочуть, кому вірять. І виборці знатимуть, до кого звернутися".