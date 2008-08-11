Ющенко вимагає від Тимошенко не робити з України звалище

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від уряду профінансувати програму поводження з твердими побутовими відходами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента з посиланням на інформацію першого заступника глави Секретаріату Президента - Представника Президента у Кабінеті міністрів Олександра ШЛАПАКА, про це йдеться у листі глави держави до Кабміну.

В.ЮЩЕНКО у своєму листі висловлює занепокоєння з приводу державної екологічної політики в частині поводження із твердими побутовими відходами (ТПВ).

За його даними, темпи утворення відходів щорічно зростають, що зробило проблему поводження з ними однією з головних у сфері охорони довкілля та створення безпечних умов для життєдіяльності населення країни.

За оцінкою Президента, така ситуація є безпрецедентною для Європи. У своєму листі глава держави констатує, що в Україні щороку накопичується більше 50 млн. кубічних метрів твердих побутових відходів, із яких повторну переробку проходять лише 3%. Решта звалюється на полігонах та сміттєзвалищах, які не відповідають жодним екологічним вимогам, вказує В.ЮЩЕНКО.

Глава держави звертає увагу, що потужності більшості полігонів та сміттєзвалищ вже вичерпали свій ресурс: 242 з них є недіючими, 248 - перевантажені, а більш як 1100 не відповідають нормам екологічної безпеки. Майже на всіх відсутні системи утилізації фільтрату, що збільшує техногенну небезпеку цих об`єктів. Неналежним чином проводиться рекультивація сміттєзвалищ, відповідними роботами охоплено лише 20 % з тих, що потребують рекультивації, підкреслив Президент.

Також, за його словами, через відсутність належної системи збору твердих побутових відходів у приватному секторі щорічно з`являється близько 3300 несанкціонованих звалищ.

При цьому, за оцінкою експертів, близько 40% відходів підлягають переробці, додав В.ЮЩЕНКО.

Президент також вказує на те, що не реалізуються положення Кіотського протоколу щодо утилізації полігонного біогазу. Лише в окремих містах України намічаються позитивні зрушення стосовно впровадження сучасних екологічно безпечних технологій утилізації та переробки відходів.

«Україна, на превеликий жаль, досить швидкими темпами перетворюється на смітник в центрі Європи», - констатував у свою чергу О.ШЛАПАК.

Президент також вказує на те, що в Україні немає жодного сучасного сміттєпереробного комплексу. Державна програма поводження з твердими побутовими відходами, яка розроблена 2004 року, уже застаріла, і не здатна розв`язати проблеми, що виникають у цій сфері.

Відтак, Президент вимагає від уряду протягом 3 місяців внести зміни до цієї програми та забезпечити її фінансування. Зокрема, такі зміни мають передбачати впровадження роздільного збирання ТПВ та державної підтримки використання сучасних екологічно безпечних технологій їх переробки й утилізації, механізмів дієвого контролю за порушеннями в цій сфері, розробку та реалізацію заходів щодо поліпшення екологічної свідомості населення.

Про результати прем`єр-міністр має інформувати главу держави особисто.