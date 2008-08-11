Україна не дасть Грузії військово-технічну допомогу

Україна не має наміру надавати військово-технічну допомогу Грузії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Києві Спеціальний представник Президента України, заступник міністра закордонних справ Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

«Ми на даному етапі розглядаємо можливість надання допомоги і підтримки за двома напрямами - політичним і гуманітарним. Що стосується військової або військово-технічної співпраці, то зараз це питання не стоїть», - сказав він.