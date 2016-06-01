У Human Rights Watch закликали Україну скасувати санкції проти російських пропагандистів

В організації зазначають, що Україна законно стурбована наслідками російської пропаганди, передає Радіо Свобода.

"Але переслідування ЗМІ є помилковою, неадекватною реакцією на ту незгоду, яку український уряд може мати з висвітленням ситуації в Україні у російських медіа. Переслідування журналістів таким чином неминуче заохочує цензуру", – заявила дослідник Human Rights Watch в Європі й Центральній Азії Таня Купер.

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Правозахисники нагадують, що Україна є учасником Європейської конвенції про захист прав людини й Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, які захищають свободу слова.

"Міжнародні партнери України мають протестувати проти такого рішення і закликати Київ скасувати його. ЄС, США й інші мають чітко дати зрозуміти, що не підтримують такі довільні заходи щодо засобів масової інформації і заохочувати президента Порошенка і його уряд поважати свободу ЗМІ, навіть якщо вони не згодні з висвітленням деяких із них", – додала Купер.

Нагадаємо, 27 травня Порошенко увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо персональних санкцій проти російських пропагандистів.

У переліку осіб, які потрапили до санкційного списку, зокрема, генеральний директор телекомпанії "Первый канал" Костянтин Ернст, головний редактор сайту Novorus.info Андрій Сурков, власник холдингу "Правда.Ру" Вадим Горшенін, генеральний директор інформаційного агентства "ТАСС" Сергій Михайлов, колишній генеральний директор телеканалу LifeNews Ашот Габрелянов, головний редактор телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян.

Всього в переліку осіб, які потрапляють під українські санкції, 17 прізвищ.