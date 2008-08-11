Яценюк хоче усунути військових від грузинського конфлікту

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК закликав спікера грузинського парламенту Давида БАКРАДЗЕ, голову Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації Сергія МИРОНОВА та спікера Державної Думи Росії Бориса ГРИЗЛОВА докласти всіх зусиль до припинення бойових дій в зоні конфлікту на Кавказі.

Як повідомила УНІАН прес-секретар голови Верховної Ради України, про це йшлося під час консультацій А.ЯЦЕНЮКА зі своїми колегами в режимі телефонних розмов. Головною темою обговорення стала ситуація, що склалася в зоні грузино-південноосетинського конфлікту.

В рамках проведення консультацій А.ЯЦЕНЮК закликав своїх співрозмовників зробити все можливе, аби негайно припинити бойові дії та розпочати мирні переговори з метою переведення вирішення конфлікту у мирне русло.

«Люди у військовій формі мають бути відсторонені від впливу на конфлікт, а його вирішення має знаходитися виключно в руках дипломатів та міжнародних організацій», - зазначив глава українського парламенту.

Водночас у телефонних розмовах він висловив занепокоєння тим, що ситуація в Південній Осетії далеко не є локальним двостороннім військовим конфліктом, а в першу чергу є ще однією серйозною загрозою для усієї глобальної безпеки у світі.

«Ми більше не можемо називати цей конфлікт замороженим. Це конфлікт, в якому палають будинки, бомбардують мирне населення, підриваються економічні підвалини розвитку регіону та проливається кров. Це треба негайно припинити», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

Консультації голови Верховної Ради України А.ЯЦЕНЮКА зі спікером парламенту Грузії Д.БАКРАДЗЕ, головою Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Сергієм МИРОНОВИМ та спікером Держдуми Росії Борисом ГРИЗЛОВИМ були конструктивними та відбувалися в атмосфері взаєморозуміння.

Також у понеділок керівник українського парламенту планує провести телефонну розмову з міністром закордонних справ РФ Сергієм ЛАВРОВИМ.