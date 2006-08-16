Шуфрич та його мати створили проблеми закарпатській газеті

За позовом матері депутата Верховної Ради Криму Нестора ШУФРИЧА Марії ШУФРИЧ суд арештував рахунки закарпатського тижневика "Старий Замок-Паланок".

Про це УНІАН повідомив головний редактор цієї газети Юрій КЛОВАНИЧ.

Причиною цього стало те, що Ужгородський міськрайонний суд повністю задовольнив позов М.ШУФРИЧ до головного редактора газети Ю.КЛОВАНИЧА. Відповідно до рішення суду, редактор має виплатити позивачеві 10 тис. грн. моральної компенсації, повідомив В.КЛОНОВАНИЧ.

За його словами, претензії у родини ШУФРИЧІВ до редактора виникли після публікації замітки навесні цього року, де повідомлялося про те, що 72-річна мати Н.ШУФРИЧА володіє великою кількістю власності на Закарпатті.

"Мене дивує таке рішення суду, оскільки газета тільки процитувала міністра Юрія ЛУЦЕНКА і дала інформацію прес-служби прокуратури, нічого від себе не коментуючи", - запевнив Ю.КЛОВАНИЧ. Апеляційний суд Закарпатської області, куди звернулася редакція, залишив рішення Ужгородського суду без змін.

У той же час Іван ШУФРИЧ, батько кримського депутата, звернувся з проханням до редактора надрукувати спростування в обмін на відкликання матеріальних претензій. Газета спростування надрукувала, однак родина ШУФРИЧІВ від позову не відмовилася, сказав редактор. "Вони просто обвели мене навколо пальця, - заявив Ю.КЛОВАНИЧ. - Сподіваючись на їхню порядність, ми втратили шанс оскаржити рішення у Верховному Суді".

"Найцікавіше у цій ситуації те, що подібний позов був пред`явлений родиною ШУФРИЧІВ і до газети "Новини Закарпаття", однак його розглядали інші судді, і рішення було зовсім інше, - заявив Ю.КЛОВАНИЧ. - Вони ухвалили не розглядати позову до рішення Генпрокуратури України, що розслідує справу про приватизацію земельних і інших об`єктів ШУФРИЧАМИ в області".

"Я вважаю, що для ШУФРИЧА було принципово покарати газету, тим самим продемонструвавши, що він ще сильний, – зауважив Ю.КЛОВАНИЧ. – Однак я теж принципово платити не збираюся".