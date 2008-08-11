Саакашвілі: Грузія не веде війни з російським народом

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ відзначає, що грузинська держава знаходиться під загрозою, але іноземне втручання не може її врятувати. "Це ми повинні зробити самі. Ніхто за нас цього не зробить", - сказав М.СААКАШВІЛІ в телевізійному зверненні, передає РІА «Новости».

За словами М.СААКАШВІЛІ, втрати супротивника значно перевищують втрати грузинських збройних сил.

Водночас він пообіцяв біженцям з Південної Осетії обов`язково їх повернути на Батьківщину.

Крім того, М.СААКАШВІЛІ заявив, що Грузія не веде війни з російським народом, і пообіцяв, що між Грузією і Росією відновляться добрі відносини. "Ми хочемо негайного припинення вогню, який не ми почали. Ми не хотіли цієї війни, нас втягнули", - заявив грузинський президент.