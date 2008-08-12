Ющенко полетить до Тбілісі
08:15, 12 серпня 2008Політика
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Лідери 5-ти країн висловлять підтримку
Лідери прибалтійських країн, а також Польщі та України прибудуть сьогодні до грузинської столиці на знак солідарності з Михайлом Саакашвілі. Як повідомляє прес-служба президента Литви Валдаса Адамкуса, він приїде до Тбілісі разом зі своїм польським колегою Лехом Качинським, українським Віктором Ющенком, а також главами урядів Латвії Іваром Годманісом та Естонії Андрусом Ансіпом, щоб висловити свою підтримку грузинському народу та демократично обраному президентові Саакашвілі, передає Німецька хвиля.
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