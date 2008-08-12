Президент України Віктор ЮЩЕНКО терміново відбуває до Тбілісі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Всі дії та політико-дипломатичні заходи, які здійснюються представниками міжнародних організацій та лідерами окремих країн поки не принесли жодних результатів.

Військові дії Російської Федерації вийшли за межі конфліктної зони та перейшли на інші території Грузії, набираючи загрозливих масштабів та порушуючи суверенітет і територіальну цілісність незалежної держави.

З кожною годиною збільшується загроза життю мирному населенню Грузії та зростають потоки біженців.

В цих умовах президенти України, Польщі, Литви та Естонії прийняли рішення 12 серпня невідкладно спільно вилетіти до Тбілісі.

Мета місії лідерів чотирьох європейських країн - зустрітися з демократично обраним Президентом Грузії та його урядом і зупинити трагічний розвиток подій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської облдержадміністрації, візит Президента України В.ЮЩЕНКА до Одеської області, що мав відбутися сьогодні, відмінено.