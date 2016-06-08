ООН: назва конфлікту на Донбасі як антитерористична операція призвела до "плутанини"

Про це йдеться в доповіді Спеціального доповідача з питання про позасудові страти, страти без належного судового розгляду і довільні страти Крістофа Хайнса за підсумками офіційного візиту до України у вересні 2015 року.

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Доповідь представлена секретаріатом Генеральної асамблеї ООН Раді ООН з прав людини, 32-а сесія якої проходитиме з 13 червня по 1 липня.

«Трактування конфлікту як антитерористичної операції призвела до значної плутанини між спостерігачами і в деяких випадках, як видається, між самими учасниками, – щодо того, які норми внутрішнього і міжнародного права застосовуються і хто в системі державних органів – поліція, розвідслужби або армія – керує збройними діями уряду на сході України. Це сприяє невизначеності щодо відповідальності, а також того, як слід досягнути підзвітності»,- йдеться в доповіді.

Як зазначає доповідач, незважаючи на те, що нормативно-правова база, включаючи законодавство країни й міжнародні стандарти, багато в чому забезпечують належний захист права на життя в Україні, здійснення цих правових норм залишається доволі проблематичним, зокрема, наявне систематичне непритягнення до відповідальності за порушення права на життя.

Хайнс також зазначає, що отримав повідомлення про широкомасштабні порушення прав людини в Криму, включаючи права на свободу висловлення думок, мирні зібрання та на переміщення. Крім того, доповідач отримав повідомлення про стурбованість у зв'язку з поводженням з меншинами.

«Спеціальний доповідач шкодує, що спостереження за станом у сфері прав людини в Криму наразі є обмеженим», - йдеться в доповіді.