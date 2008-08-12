Мороз лякає: Україна заплатить Росії за кожен постріл на Кавказі

Голова Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ вважає, що продаж української зброї Грузії та її використання у воєнних діях матиме негативні економічні наслідки для України.

Про це йдеться в заяві лідера СПУ, переданій УНІАН сьогодні.

„Враховуючи політичну складову вартості газу, я не думаю, що прибутки від продажу зброї Грузії покриють витрати, пов’язані із, наприклад, зростанням ціни на газ для України. Тепер економіка всієї країни буде платити за кожен постріл на Кавказі - ціною на газ, забороною на ввезення українських товарів, втратою ринків та "чорними списками" на кордоні”, - наголосив О.МОРОЗ.

Лідер СПУ вважає, що у всіх сферах діяльності держави рішення мають бути далекоглядними. „Чи в Кабінеті міністрів хоч прорахували можливі наслідки продажу зброї в можливий район конфлікту для України? Більше того, в оборонній промисловості Україна дуже тісно співпрацює з Росією, і внаслідок продажу зброї Грузії багато працівників підприємств цього комплексу можуть втратити російські контракти”, - наголосив він.

О.МОРОЗ вважає, що ситуація з продажем зброї характеризує дії чинного уряду загалом: ”За копійку швидкого прибутку уряд здатен продати що завгодно і кому завгодно, а після того - хоч потоп".

О.МОРОЗ переконаний, що Україні не можна ставати на один бік у конфлікті, який має свою вже тривалу історію.

За його словами, в цьому питанні немає значення, хто розпочав війну на Кавказі, Україна має керуватися національними інтересами. “А ця війна – не абстрактна віддалена проблема. Це занадто близька для нас біда, для нас вона тривожна і наслідками для України, і фактами загибелі не чужих нам людей: і росіян, і грузин, і осетинів чи абхазців», - наголошує він.

Розкритикував лідер соціалістів і заяви Міністерства закордонних справ з приводу можливих проблем із поверненням Чорноморського флоту Російської федерації на свої бази в Криму, якщо вони братимуть участь у конфлікті на Кавказі. Він розцінив подібні заяви МЗС як “бажання вислужитись”. “Хто уповноважував його на такі заяви? Ми в стані війни з Росією? Ці кораблі прориватимуться на базу, використовуючи свої арсенали? Ми вже вели з росіянами з цього приводу переговори, адже ми з ними зв’язані умовами договору? Таких питань можна ставити безліч, але всі вони – від незграбності зовнішньої політики, котра вся сьогодні повинна бути спрямована на одне – загасити вогонь війни, примусити керівників конфліктуючих сторін сісти за стіл переговорів. Посваритися можна легко, ворогувати можна успішно і довго. Тільки кому потрібен той «успіх»?!”, - наголосив О.МОРОЗ.