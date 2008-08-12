Регіонали хочуть ембарго на поставки зброї до Грузії

Партія регіонів вимагає запровадження ембарго на будь-які поставки української зброї до Грузії та до інших гарячих точок планети.

Про це йдеться у заяві Партії регіонів, переданій УНІАН прес-службою партії.

Крім того, ПР ініціює створення Тимчасової слідчої комісії в парламенті України, яка розслідувала б обставини та умови, на яких поставлялася українська зброя Грузії.

Партія регіонів наголошує на своїй позиції щодо невходження України в будь-які військові блоки. “А всі дії із втягування України в військові союзи вважаємо провокацією проти українського народу, який хоче жити в спокої та в мирі” - зазначається в повідомленні.

"Регіонали" закликали всі сторони конфлікту припинити військові дії і негайно перейти до мирних переговорів. Також ПР звертається до західних політиків із закликом “не застосовувати подвійні стандарти як в оцінках грузинсько-піденно-осетинсько-російського конфлікту, так і в підходах до всіх інших регіональних проблем, оскільки однозначна підтримка тієї чи іншої сторони створює небезпечні прецеденти”. В заяві зазначається, що “Захід створив прецедент Косово і визначив факт незалежності самопроголошеної республіки як позитивний. Південний Кавказ в цьому контексті - ланка одного ланцюга”.

“Партія регіонів, без сумніву, підтримує територіальну цілісність усіх держав. Але ми ніколи не підтримаємо агресії і застосування сили в розв’язанні регіональних конфліктів. Ця дорога в нікуди. Ця дорога веде до крові, великих людських жертв і втрати стабільності на довгі роки”, - наголошують автори заяви.

Як повідомлялося, зокрема, за даними МЗС, Україна, здійснюючи військово-технічне співробітництво з іноземними державами, в тому числі і з Грузією, керується резолюцією Ради безпеки ООН, суворо дотримується правил, встановлених міжнародними режимами у сфері торгівлі озброєнням, а також норм внутрішнього законодавства у галузі експортного контролю.

Також міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ неодноразово відкидав звинувачення на адресу України у незаконному постачанні зброї до Грузії.

«Якщо українську зброю хтось купує, то це означає, що вона користується попитом у світі. Ми маємо багато надлишкової зброї і намагаємося її продавати, але лише в ті країни, щодо яких немає міжнародного ембарго на торгівлю зброєю», - підкреслював Ю.ЄХАНУРОВ 4 серпня.