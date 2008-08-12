У Ющенка вимагають від Турчинова організувати два автографи Тимошенко

Кабінет міністрів України має негайно підписати та оприлюднити постанови щодо діяльності Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

Про це йдеться у переданому УНІАН листі першого заступника глави Секретаріату Президента України, представник Президента в Кабінеті міністрів Олександра ШЛАПАКА до першого віце-прем’єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА.

О.ШЛАПАК нагадав, що 25 червня 2008 року Кабінетом міністрів України розглянуто внесені Міністерством оборони України проекти постанов «Про затвердження Порядку узгодження з компетентними органами України пересувань, пов`язаних з діяльністю військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації поза місцями їх дислокації на території України» та «Про внесення змін до Порядку перетинання державного кордону України військовослужбовцями, військовими кораблями (суднами забезпечення) і літальними апаратами Чорноморського флоту Російської Федерації, який перебуває на території України».

У зв`язку із візитом 28 червня 2008 року прем`єр-міністра України до Російської Федерації члени Кабміну одностайно проголосували за прийняття цих актів, але із застереженням про те, що постанови оприлюднюються після завершення візиту.

На черговому засіданні Кабміну, що відбулося 2 липня 2008 року, за пропозицією міністра оборони України шляхом голосування члени уряду підтвердили результати попереднього голосування за прийняття зазначених актів та доручили прем`єр-міністрові підписати та оприлюднити їх.

О.ШЛАПАК зауважив, що зазначені постанови прийняті на виконання пункту 5 статті 15 Угоди між Російською Федерацією та Україною про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, ратифікованої законом України від 24 березня 1999 року № 547-ХІІ, та пункту 12 Заходів щодо стабілізації суспільно-політичної та етноконфесійної ситуації в Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, затверджених розпорядженням Кабінету міністрів України від 27 червня 2007 року №493.

О.ШЛАПАК констатував, що на сьогодні всупереч колегіальним та одностайним рішенням всіх членів Кабміну, а також у порушення частини другої статті 117 Конституції України, статей 44, 52 Закону України «Про Кабінет міністрів України» зазначені постанови не підписано та не оприлюднено.

«Враховуючи те, що питання, врегульовані постановами Кабміну «Про затвердження Порядку узгодження з компетентними органами України пересувань, пов`язаних з діяльністю військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації поза місцями їх дислокації на території України» та «Про внесення змін до Порядку перетинання державного кордону України військовослужбовцями, військовими кораблями (суднами забезпечення) і літальними апаратами Чорноморського флоту Російської Федерації, який перебуває на території України», набули особливої актуальності, у зв`язку із суспільно-політичною ситуацією, спричиненою використанням Чорноморського флоту Російської Федерації поза межами України, за дорученням Президента України (Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України)» перший заступник глави Секретаріату Президента просить О.ТУРЧИНОВА негайно вжити заходів щодо їх підписання та оприлюднення відповідно до статті 55 Закону України «Про Кабінет Міністрів України».

Про результати розгляду О.ШЛАПАК просить повідомити до 10.00 13 серпня 2008 року для доповіді главі держави.

"Наша Україна" також заявила, що вимагає від прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО підписати схвалені урядом постанови щодо переміщення збройних формувань Чорноморського флоту Російської Федерації територією України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі блоку "Наша Україна – Народна самооборона".

Зокрема, як зазначається в повідомленні, нещодавно Кабінетом міністрів було схвалено дві постанови – про порядок пересування Чорноморського флоту Росії в українській морській акваторії та регламент пересування військ російського ЧФ територією України (Постанова щодо затвердження порядку узгодження з компетентними органами України пересування військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації, пов`язаних з їх діяльністю за місцями дислокації на території України). Проте, наголосили в "Нашій Україні", ці дві постанови досі не підписані прем’єром Юлією ТИМОШЕНКО, що не дозволяє ввести їх в дію.

“Така позиція викликає наше глибоке занепокоєння, особливо в ситуації, коли Чорноморський Флот Росії бере участь у забезпеченні бойових дій проти Грузії”, - підкреслив голова “Нашої України” В`ячеслав КИРИЛЕНКО.