Грузія виходить із СНД та кличе Україну за собою

16:07, 12 серпня 2008
Політика
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Саакашвілі прийняв рішення

Віктор Ющенко і Михайло Саакашвілі вітаються в аеропорту Батумі. 1 липня Грузія ухвалила рішення вийти із Співдружності Незалежних Держав і закликає Україну наслідувати її приклад.

Як повідомляють грузинські ЗМІ, про це заявив Президент Грузії Михаїл СААКАШВІЛІ виступаючи на мітингу в Тбілісі.

"Ми прийняли рішення, що Грузія виходить з СНД... Ми закликаємо Україну й інші країни залишити організацію Співдружності Незалежних Держав, де домінуючу роль виконує Росія", - сказав М.СААКАШВІЛІ.

 

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