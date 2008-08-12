Грузія виходить із СНД та кличе Україну за собою

Грузія ухвалила рішення вийти із Співдружності Незалежних Держав і закликає Україну наслідувати її приклад.

Як повідомляють грузинські ЗМІ, про це заявив Президент Грузії Михаїл СААКАШВІЛІ виступаючи на мітингу в Тбілісі.

"Ми прийняли рішення, що Грузія виходить з СНД... Ми закликаємо Україну й інші країни залишити організацію Співдружності Незалежних Держав, де домінуючу роль виконує Росія", - сказав М.СААКАШВІЛІ.