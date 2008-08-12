Ющенко розповів про головну мету візиту в Грузію

Разом з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ з аеропорту Сімферополя до Грузії вилетіли президенти Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ, Литви Валдас АДАМКУС, Естонії Хендрік ІЛЬВЕС і прем`єр-міністр Латвії Івар ГОДМАНІС.

Як передає кореспондент УНІАН, крім того, в зону конфлікту вилетіла група українських журналістів.

Як заявив перед вильотом Президент України, головна мета візиту лідерів європейських країн до Грузії – демонстрація солідарності з грузинським народом, демонстрація поваги до суверенітету цієї країни.

Крім того, за словами Президента України, під час візиту обговорюватиметься надання Грузії гуманітарної допомоги. За словами В.ЮЩЕНКА, через декілька годин до Грузії з України вилітає літак з гуманітарною допомогою.

Крім того, відзначив В.ЮЩЕНКО, повинна бути надана допомога у відновленні економічної інфраструктури Грузинської держави.

Президент також повідомив, що сьогоднішній візит до Тбілісі готувався декілька днів. За його словами, у нього було більш як 20 телефонних розмов з лідерами різних держав світу. Український Президент відзначає необхідність швидкого вирішення воєнного конфлікту в Грузії.