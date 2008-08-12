Дітей Саакашвілі привезли до України

До Тбілісі із України разом з керівниками держав відбула дружина Президента Грузії Сандра СААКАШВІЛІ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави Української держави.

Зокрема, за даними прес-служби, С.СААКАШВІЛІ разом з дітьми прибула до України з Пекіну. Діти залишилися в Криму на відпочинок, а дружина Президента Грузії відбула до Тбілісі разом із главами демократичних держав.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до Тбілісі з робочою поїздкою відбув Президент України Віктор ЮЩЕНКО. Разом із ним з аеропорту Сімферополя вилетіли Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ, Президент Естонії Тоомас ІЛЬВЕС, Литви Валдас АДАМКУС і прем`єр-міністр Латвії Івар ГОДМАНІС.

Цей робочий візит до Грузії має на меті, за словами В.ЮЩЕНКА, продемонструвати підтримку та солідарність із грузинським народом та показати повагу до суверенітету і цілісності кордонів Грузії.

Також українська сторона запропонує свій план врегулювання конфлікту в Грузії.