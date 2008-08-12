Москва не має наміру вести переговори з Саакашвілі - голова МЗС Росії

Міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ заявляє, що після агресії Грузії проти Південної Осетії вести переговори з Президентом Грузії Михайлом СААКАШВІЛІ недоцільно.

Про це повідомили УНІАН в управлінні прес-служби і інформації Міноборони РФ.

«Я не думаю, що Росія матиме настрій не тільки вести переговори, а й розмовляти з М.СААКАШВІЛІ. Він вчинив злочинні діяння проти наших громадян», - заявив С.ЛАВРОВ.

«Ми виходимо з того, що пан СААКАШВІЛІ більше не може бути нашим партнером, і було б краще за все, якби він пішов», - додав керівник російського МЗС.

Він також звинуватив М.СААКАШВІЛІ в тому, що він віддавав наказ "давити танками жінок і дітей", і зазначив, що Президент Грузії "навіть не задумався над тим, щоб розкаятися". За словами С.ЛАВРОВА, М.СААКАШВІЛІ «постійно говорить про те, що він правий, вбиваючи наших громадян і мирних жителів». «Все це він робить не тільки на тлі європейських прапорів, а й заявляє, що він відстоює американські цінності», - сказав С.ЛАВРОВ.

За словами російського дипломата, саме тому він сказав Державному секретареві США Кондолізі РАЙС, що Росія не ставить відхід М.СААКАШВІЛІ обов`язковою умовою припинення нинішньої стадії військової операції.

Він також заявив, що К.РАЙС "вважала за можливе тут же обдзвонювати своїх європейських колег, заявляючи, ніби я сказав їй, що ми вирішили повалити М.СААКАШВІЛІ, і лише після цього припинимо військову операцію".

«Хтось навіть вписав подібну нісенітницю в промову, яку запропонували висловити президентові БУШУ», - сказав С.ЛАВРОВ.

"Це безвідповідальна лінія, коли так інформують керівництво великої, серйозної країни про позицію керівництва Росії", – додав він.

«У нас не немає ніяких планів нікого скидати, це взагалі не в нашій політичній культурі і не в арсеналі нашої зовнішньої політики», - підкреслив керівник МЗС Росії.