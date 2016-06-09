У МЗС запевняють: безвізовий режим буде, проте ЄС "залишилося пройти певний шлях"

Про заявив посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба, передає 5 канал.

"Я переконаний у тому, що безвізовий режим України з Європейським Союзом буде. Ми прийдемо до цього фінішу, ми перетнемо цю лінію і будемо їздити до країн шенгенської зони з біометричними паспортами без віз. Але залишилося пройти певний шлях, і цей шлях пройти залишилося не нам, тому що ми свій шлях вже пройшли і ми виконали все, що від нас вимагалося ... свій шлях має пройти Європейський Союз", – зазначив він.

Зі слів Кулеби, Євросоюз має сформулювати норму щодо алгоритму припинення дії безвізового режиму з усіма країнами-членами ЄС у разі зростання міграційних ризиків.

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"Остання перешкода, яку потрібно подолати Європейському Союзу – це сформулювати вже відому завдяки ЗМІ норму, яким чином буде припинятися дія безвізового режиму не лише для України, не лише для Грузії, а для будь-якої країни, яка має безвізовий режим з ЄС у разі, якщо різко зростатимуть міграційні ризики", – зауважив посол.

Також він зазначив, що на засіданні країн-членів Європейського Союзу в п'ятницю, 10 червня, не варто чекати важливих рішень, оскільки європарламентарі обговорюватимуть виключно алгоритм дії цієї норми.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Єврокомісія поінформувала, що запропонувала Європарламенту і Раді ЄС скасувати візи для громадян України.

Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією у грудні минулого року, в якій, зокрема, підтверджено, що Україна виконала всі критерії за Планом дій щодо візової лібералізації.

20 травня голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський заявив, що запровадження ЄС безвізового режиму для України, рішення про яке повинен прийняти Європарламент, йде за планом, а інформації про затримки немає.

Візова робоча група Європейської ради продовжить обговорення пропозиції Єврокомісії надати Україні безвізовий режим на наступному засіданні 14 червня.

1 червня міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр запевнив, що його країна підтверджує політичні обіцянки щодо запровадження безвізового режиму для України з ЄС.