Агресія РФ нікуди не зникла: у ЄС нагадали, у чому полягає суть антиросійських санкцій

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський під час відкритої зустрічі з громадськістю на тему «Закладаємо фундамент майбутнього України» сьогодні в Києві.

«В чому полягає загальна позиція всіх країн - членів ЄС? Санкції були введені через незаконну анексію Криму та агресію на сході України», - заявив він.

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«Підстави, внаслідок яких на самому початку було прийнято рішення про введення санкцій проти Росії, нікуди не зникли. Рішення країн-членів і тих, хто має мандат приймати відповідні рішення в Брюсселі під час Ради ЄС у перші дні липня, буде базуватися саме на підставах (введення) санкцій», - додав він.