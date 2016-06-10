Скандал з історією щодо скасування люстрації: у КС сварка, розгляд справи перенесли

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КСУ.

Зазначається, що суд на закритій частині засідання продовжив розгляд справи за конституційними поданнями Верховного Суду щодо конституційності деяких пунктів та статей Закону "Про очищення влади", відомого під назвою "Закону про люстрацію".

"Суд продовжить розгляд цієї справи на одному з наступних пленарних засідань", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожСкандал з історією щодо скасування люстрації: Парубій провів зустріч із главою КС

У відомстві наголосили, що 14 червня о 10.00 розпочнеться засідання, на якому відбудеться продовження обговорення питання про форму розгляду справи за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції абзацу першого частини третьої статті 4 Закону "Про очищення влади".

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, у нарадчій кімнаті між суддями КСУ відбулася сварка через те, що в медіа потрапили документи резолютивної частини рішення Конституційного суду.

Окрім того, троє з десяти суддів відмовилися підтримувати рішення щодо скасування люстрації.

За даними ЗМІ, підтримати скасування відмовився й голова суду Юрій Баулін.

У свою чергу, генеральний прокурор України Юрій Луценко обіцяє прийняття більш жорсткого закону про люстрацію у разі скасування існуючого.

"У випадку скасування закону про люстрацію я буду звертатись до народних депутатів партії, фракцію якої я очолював, з пропозицією прийняти новий Закон "Про безумовне очищення влади". Причому в новому законі база тих, хто підлягає перевірці, має бути розширена, а критерії повинні стати ще більш жорсткими", - наголосив Луценко.

Нагадаємо, Конституційний суд має намір скасувати люстрацію посадовців, які працювали на керівних посадах за часів екс-президента Віктора Януковича.