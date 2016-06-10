Луценко обіцяє "більш жорстку" люстрацію у разі скасування існуючого закону про очищення влади

Про це він написав у Facebook.

За словами Луценка, «як керівник ГПУ, де Закон «Про очищення влади» дав найвагоміші результати, вважаю неприпустимим його скасування».

«Люди, які фабрикували справи проти Євромайдану, ті, хто замішаний у переслідуванні опозиції часів Януковича, не мають морального права і не повинні мати юридичної можливості залишатись або відновлюватись на своїх посадах», - наголосив він.

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Луценко підкреслив, що якщо Конституційний суд «піде проти волі народу України, це стане початком кінця цього складу суддів».

«У випадку скасування закону про люстрацію я буду звертатись до народних депутатів партії, фракцію якої я очолював, з пропозицією прийняти новий Закон «Про безумовне очищення влади». Причому в новому законі база тих, хто підлягає перевірці, має бути розширена, а критерії повинні стати ще більш жорсткими», - наголосив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 червня, Конституційний суд України продовжив розгляд у закритій частині пленарного засідання кількох подань щодо конституційності ряду положень Закону України „Про очищення влади“.

КСУ розглядає справу щодо конституційності ряду положень закону про люстрацію за поданнями Верховного суду України і 47 народних депутатів. Раніше два подання ВСУ та одне подання 47 народних депутатів були об'єднані в одне конституційне провадження. В жодному з подань не йдеться про скасування закону, а про визнання неконституційними ряду положень закону.

Верховний суд у своїх поданнях просить КСУ визнати неконституційною люстрацію членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, членів Вищої ради юстиції та керівників Державної судової адміністрації, які обіймали посади в період Євромайдану. Також Верховний суд просить визнати неконституційною люстрацію суддів, які виносили рішення проти активістів Євромайдану.

47 депутатів у своєму поданні просять КС визнати неконституційною люстрацію колишніх чиновників, які обіймали свої посади в період із 25 лютого 2010 року до 22 лютого 2014 року, і правоохоронців, які переслідували активістів Євромайдану.

Народний депутат Євгор Соболєв написав 9 червня у Facebook: «Кілька принципових людей, які ще залишилися у Конституційному суді, повідомили, що завтра їхніх суддів збирають, аби вони поставили підпис під рішенням про скасування ключових статей закону "Про очищення влади". «Це є платою «Опозиційному блоку» за їхнє голосування минулого тижня за запропоновані президентом Петром Порошенком поправки до Конституції (щодо правосуддя - УНІАН)». За словами Соболєва, «скасування люстрації дозволить тисячам людей Януковича на чолі з Льовочкіним, Бойком, Вілкулом повернутися на керівні посади в уряд, прокуратуру, фіскальну службу та поліцію».